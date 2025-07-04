МАГАТЕ вивело фахівців з Ірану: навколо ядерної програми тепер інформаційний вакуум

МАГАТЕ заявило, що його останні інспектори залишили Іран, що ще більше посилює інформаційний вакуум навколо ядерної програми Тегерана — лише через кілька тижнів після масованих авіаударів США та Ізраїлю.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Інспекторів відкликали з Ісламської Республіки через новий закон, ухвалений в Ірані, який потенційно може криміналізувати міжнародний ядерний нагляд.

Це рішення, ймовірно, викличе різку реакцію з боку західних урядів, які закликають Тегеран дозволити відновити візити інспекторів МАГАТЕ після припинення вогню у війні між Ізраїлем та Іраном минулого місяця.

У заяві Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що всі його фахівці безпечно залишили Тегеран у п’ятницю та вирушили до Відня, де розташована штаб-квартира агентства. МАГАТЕ наголосило, що "вкрай важливо" якомога швидше відновити переговори з Іраном.

Рішення МАГАТЕ вийти з Ірану було прийняте наступного дня після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна продовжить співпрацю з агентством, що ставить під сумнів обсяг і юридичну силу нового закону.

Відповідно до законодавства, співпраця з МАГАТЕ тимчасово призупинена на три місяці для перегляду.

За словами іншого офіційного джерела, останні дні зростала стурбованість щодо безпеки інспекторів, які ще залишалися в Тегерані, особливо після закликів в Ірані покарати Гроссі.

Як повідомив співрозмовник, інспектори вже виїхали з офіційного готелю та перемістилися в неназване місце. Їхній виїзд збігся з першим днем відкриття іранського повітряного простору для комерційних рейсів за останні три тижні.

274 інспектори МАГАТЕ, акредитовані для перевірки, відстежували наявність в Ірані 409 кілограмів (902 фунти) урану, збагаченого майже до рівня, придатного для створення ядерної зброї, місцезнаходження якого тепер невідоме.

Нагадаємо:

22 червня президент США Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили Сполучених Штатів атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт в Фордо.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні заявив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об'єкти, які були атаковані Сполученими Штатами.