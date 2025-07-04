МАГАТЭ вывело специалистов из Ирана: вокруг ядерной программы теперь информационный вакуум

МАГАТЭ заявило, что его последние инспекторы покинули Иран, что еще больше усиливает информационный вакуум вокруг ядерной программы Тегерана - всего через несколько недель после массированных авиаударов США и Израиля.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Инспекторов отозвали из Исламской Республики из-за нового закона, принятого в Иране, который потенциально может криминализировать международный ядерный надзор.

Это решение, вероятно, вызовет резкую реакцию со стороны западных правительств, которые призывают Тегеран позволить возобновить визиты инспекторов МАГАТЭ после прекращения огня в войне между Израилем и Ираном в прошлом месяце.

В заявлении Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что все его специалисты безопасно покинули Тегеран в пятницу и отправились в Вену, где расположена штаб-квартира агентства. МАГАТЭ подчеркнуло, что "крайне важно" как можно скорее возобновить переговоры с Ираном.

Решение МАГАТЭ выйти из Ирана было принято на следующий день после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна продолжит сотрудничество с агентством, что ставит под сомнение объем и юридическую силу нового закона.

В соответствии с законодательством, сотрудничество с МАГАТЭ временно приостановлено на три месяца для пересмотра.

По словам другого официального источника, последние дни росла обеспокоенность относительно безопасности инспекторов, которые еще оставались в Тегеране, особенно после призывов в Иране наказать Гросси.

Как сообщил собеседник, инспекторы уже выехали из официального отеля и переместились в неназванное место. Их выезд совпал с первым днем открытия иранского воздушного пространства для коммерческих рейсов за последние три недели.

274 инспектора МАГАТЭ, аккредитованные для проверки, отслеживали наличие в Иране 409 килограммов (902 фунта) урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для создания ядерного оружия, местонахождение которого теперь неизвестно.

Напомним:

22 июняпрезидент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали ядерную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо.

В то же времязаместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини заявил, что Иран заранее эвакуировал все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами.