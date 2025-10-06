МАГАТЕ зафіксувало вибухи поблизу ЗАЕС

6 жовтня команда МАГАТЕ на ЗАЕС чула кілька серій вхідних і вихідних обстрілів поблизу станції.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

За їх даними, два снаряди впали за 1,25 км від периметра майданчика станції.

"Обстріли підвищують ризики для ядерної безпеки на ЗАЕС, яка майже два тижні не має зовнішнього енергоживлення", - повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Нагадаємо:

23 вересня о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росіяни намагаються заручитись підтримкою МАГАТЕ у своїй спробі привласнити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення.

Росія від’єднала Запорізьку АЕС від електромережі України під приводом "тесту" та готує її перепідключення до власної енергосистеми.