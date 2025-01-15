Литва взяла під охорону ЛЕП із Польщею у підготовці до відключення від мережі РФ

Литва почала охороняти об'єкти "LitPol Link", які забезпечують електричний зв'язок з Польщею: у лютому країни Балтії синхронізують свої енергосистеми з континентальною Європою та відключаться від Росії.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Служба громадської безпеки, яка займається захистом енергооб'єкту, повідомила, що має сучасні антидронові системи для нейтралізації потенційних загроз із повітря, а також спеціалізовану зброю для дій у різних надзвичайних ситуаціях.

Крім того, у складі служби діє підрозділ оперативного реагування та контратаки, співробітники якого готові працювати у вкрай складних умовах.

Новий порядок охорони впроваджено з урахуванням запланованого на 8 лютого відключення енергосистем Балтійських країн від російської системи IPS/UPS та їх підключення до європейських мереж.

Також було враховано ситуацію із безпекою в Балтійському морі, де раніше сталися інциденти з пошкодженням електричних і телекомунікаційних кабелів.

Нагадаємо:

Литва посилила заходи безпеки навколо електричного з'єднання з Польщею напередодні запланованого наступного місяця відключення Балтійського регіону від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми.