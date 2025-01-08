Литва посилює безпеку енергомережі перед відключенням від Росії

Литва посилила заходи безпеки навколо електричного з'єднання з Польщею напередодні запланованого наступного місяця відключення Балтійського регіону від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми.

Про це пише агентство Reuters.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палюцкас повідомив, що уряд звернувся до поліції із проханням охороняти з'єднання з Польщею через спроби зірвати планований процес від'єднання.

"Ми бачимо дуже чіткі та однозначні спроби опонентів порушити цей процес. Саме тому ми вживаємо заходів для захисту нашої інфраструктури", — заявив він.