Компания Ахметова отсудила у "Укрэнерго" 21 миллион

Хозяйственный суд города Киева взыскал с ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в пользу АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова более 21 млн грн инфляционных расходов и 3% годовых.

Об этом свидетельствует решение суда от 22 января.

В 2019 году "Укрэнерго" присоединило "ДТЭК Западэнерго" к договору об участии в балансирующем рынке и приобщило к реестру поставщиков услуг по балансировке.

В июле 2023 года "ДТЭК Западэнерго" обратилось в Хозяйственный суд города Киева с требованием взыскать с "Укрэнерго" 390,87 млн грн задолженности за балансирующую энергию. Частное предприятие суд выиграло, а также апелляцию и кассацию. И обратилось в суд о взыскании инфляционных расходов и 3% годовых.

"Укрэнерго" возразило против удовлетворения исковых требований. Среди его аргументов:

своевременная уплата стоимости балансирующей электроэнергии осуществляется исключительно с текущего счета со спецрежимом использования в соответствии с правилами рынка и при наличии средств, поступивших от других участников,

"ДТЭК Западэнерго" допустил арифметические ошибки при осуществлении расчета суммы, заявленной к взысканию.

В то же время, суд отклонил доводы "Укрэнерго" и взыскал с него 7,38 млн грн 3% годовых и 13,92 млн грн инфляционных расходов.

Конечным бенефициаром АО "ДТЭК Западэнерго" является Ринат Ахметов.

Напомним:

Хозяйственный суд Днепропетровской области взыскал с ООО "Днепровские энергетические услуги" Рината Ахметова 915 тыс грн. переплаты за энергетические услуги, которые оно получило от Добропольской городской военной администрации Покровского района Донецкой области.