Китай прийняв підсанкційний газ РФ, попри обмеження Британії

До китайського терміналу вперше з моменту введення санкцій Британією прибув танкер зі скрапленим природним газом із Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Судно Arctic Mulan, яке везло паливо з уже підсанкційного заводу Arctic LNG 2 у РФ, у п'ятницю зайшло до станції Beihai LNG, за даними трекінгу суден, які зібрав Bloomberg. Велика Британія наклала санкції на цей термінал, оскільки він з кінця серпня приймав обмежені російські вантажі.

Подія сталася на тлі ескалації торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном, тоді як президент США Дональд Трамп намагається посередничати в мирній угоді з Росією щодо війни проти України. США та інші західні країни прагнуть додатково обмежити експорт нафти і газу РФ, щоб зменшити її доходи.

Незважаючи на те, що санкції передбачають перехідний період до 13 листопада, щонайменше один вантаж, імовірно, прямує до південного Китаю з Арктики з прибуттям вже після цієї дати — ознака того, що Пекін навряд чи пригальмує торгівлю з Росією. Дані також показують ще два вантажі у Східній Азії, які прямують до південного Китаю.

РФ і КНР заздалегідь врахували можливу західну відплату щодо Beihai: Китай визначив цей термінал єдиною точкою входу для вантажів з Arctic LNG 2 — проєкту, який уже під санкціями США і Великої Британії. Інші китайські імпортери відтоді припинили використання терміналу.

Arctic Mulan на початку жовтня завантажив СПГ з плавучої системи зберігання на сході Росії, за даними трекінгу. Газ у сховищі походив з Arctic LNG 2. І сховище, і Arctic Mulan раніше потрапляли під санкції західних країн.

