Всупереч санкціям: Китай приймає підсанкційний газ із Сибіру

Китай отримав четвертий вантаж скрапленого газу з підсанкційного російського проєкту Arctic LNG 2.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Танкер Buran, який потрапив під санкції, прибув 12 вересня до терміналу Beihai в південно-західній китайській провінції Гуансі з понад 166 тис. кубометрів ЗПГ, завантажених на арктичному заводі Arctic LNG 2 в Гідані (північ Сибіру) ще 22 серпня.

За даними LSEG, це вже четверта партія з цього підсанкційного проєкту, починаючи з кінця серпня. Загалом Китай отримав понад 552 тис. кубометрів російського газу.

П'ятий вантаж - танкер Iris, теж під санкціями США, - уже прямує, перевозячи понад 166 тис. кубометрів СПГ, завантажених 28 червня.

Arctic LNG 2, що на 60% належить російській компанії Novatek, мав стати одним із найбільших СПГ-заводів РФ із плановим річним виробництвом 19,8 млн тонн. Однак західні санкції ставлять під сумнів реалізацію цих планів.

Нагадаємо:

Китай створює систему для регулярного імпорту скрапленого природного газу (СПГ) з російського проєкту, який перебуває під санкціями США.