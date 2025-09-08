Китай все більше купує санкційний газ РФ, кидаючи виклик США

Китай створює систему для регулярного імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) із російського проєкту, який перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У серпні Китай отримав першу в історії закордонну партію газу з російського проєкту Arctic LNG 2, а зараз продовжує закупівлі «чорного» російського ЗПГ. Для цього було визначено термінал у місті Бейхай (південь Китаю), який має обмежений міжнародний доступ, що дозволяє ізолювати ширший газовий сектор країни від можливих санкцій.

Закупівлі здійснюються через маловідому компанію, щоб приховати справжнього кінцевого споживача, повідомили інсайдери.

Тим часом китайські імпортери, включно з державною компанією Cnooc, перенаправляють свої звичайні постачання подалі від Бейхая, щоб уникнути асоціацій із санкційною торгівлею та не наразитися на дії США — найбільшого експортера ЗПГ у світі. Кілька іноземних трейдерів також уникають цього порту з тієї ж причини.

Перше постачання газу з Arctic LNG 2 відбулося напередодні зустрічі президента РФ Володимира Путіна з його китайським колегою і сприймалося радше як символічний жест. Але продовження поставок свідчить про сильніший сигнал Пекіна та ризик потрапити під американський тиск у зв’язку з війною Росії проти України.

Хоча адміністрація Трампа вже критикувала Індію за співпрацю з Росією у сфері нафти, Китай досі уникав відкритих зауважень чи санкцій.

За даними Bloomberg, третя партія палива з Arctic LNG 2 має прибути на південь Китаю вже у понеділок, а ще щонайменше чотири судна вже прямують.

Проєкт Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями ще з 2023 року (за часів президента Байдена), довго не міг знайти покупців. Завод відвантажував газ через «темний флот» суден, але перша успішна поставка за кордон відбулася лише до Китаю.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" підписав угоду про будівництво довгоочікуваного газопроводу "Сила Сибіру 2" до Китаю через Монголію та розширить поставки іншими маршрутами.

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю та інших країн, які купують російську нафту й газ.