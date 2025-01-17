Кандидат Трампа в Мінфін підтримає посилення санкції проти нафти РФ заради переговорів

Кандидат Дональда Трампа в глави Мінфіну Скотт Бессент заявив, що "на 100%" підтримає посилення санкцій проти Росії заради переговорів про припинення війни в Україні.

Про це він заявив, виступаючи на слуханнях щодо затвердження його кандидатури перед комітетом сенату з фінансів, пише CNBC.

"Якщо будь-які посадовці в Російській Федерації дивляться це слухання щодо мого призначення, вони мають знати, що якщо мене затвердять на посаді, і якщо президент Трамп попросить у рамках своєї стратегії завершення війни в Україні, я на 100% підтримаю посилення санкцій" – заявив Бессент.

Він зазначив, що особливо його заява стосується нафтових гігантів РФ. Санкції посилять, за його словами, до рівня, який змусить Росію сісти за стіл переговорів.

Бессент додав, що вважає, що санкції проти РФ не були достатньо жорсткими за колишньої адміністрації президента США.

Нагадаємо:

Радники новообраного президента Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією і Україною в найближчі місяці і одночасно натиснути на Іран і Венесуелу.