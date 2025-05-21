Нафта відреагувала на новини про можливий напад Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану

Ціни на нафту зросли після повідомлень про те, що Ізраїль готує напад на ядерні об’єкти Ірану, що викликало занепокоєння, що конфлікт може порушити постачання нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent на липень зросли на 97 центів (1,5%) — до $66,35 за барель. Американська нафта WTI на липень подорожчала на 96 центів (1,6%) — до $62,99.

CNN повідомило у вівторок, що за даними нової американської розвідки Ізраїль готує удар по ядерних об'єктах Ірану. Однак остаточне рішення, за словами офіційних осіб, ще не прийняте.

Аналітики ING зазначили: "Такий розвиток подій може поставити під загрозу не лише постачання з Ірану, а й з ширшого регіону".

Іран — третій за величиною виробник нафти серед країн ОПЕК, і атака Ізраїлю може порушити експорт з країни. Також існує побоювання, що Іран у відповідь може перекрити стратегічну протоку Хормуз, через яку експортують нафту Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак і ОАЕ.

Цього року США й Іран вже провели кілька раундів перемовин щодо ядерної програми. Проте адміністрація Дональда Трампа поновила жорсткі санкції проти іранського нафтового експорту, щоб змусити Тегеран відмовитися від ядерних амбіцій.

Попри переговори, заяви американських чиновників та іранського лідера аятоли Хаменеї у вівторок показали, що сторони досі далекі від згоди.

Нагадаємо:

Ядерні переговори між Іраном та Сполученими Штатами "нікуди не приведуть", якщо Вашингтон буде наполягати, щоб Тегеран повністю припинив збагачення урану.