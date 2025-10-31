Індійський НПЗ, контрольований РФ, повернув майже повну працездатність після санкцій

Індійський нафтопереробний завод Nayara Energy, що контролюється Росією, збільшив переробку нафти на своєму заводі у Вадінарі до 90-93% від потужності після санкцій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Переробка нафти на заводі Nayara в західній Індії потужністю 400 000 барелів на добу впала до 70-80% після того, як ЄС в липні ввів санкції, що негативно позначилося на експорті і змусило таких провідних постачальників, як Ірак і Саудівська Аравія, припинити продаж нафти компанії.

До введення санкцій нафтопереробний завод Nayara працював на 104% потужності.

Мажоритарним власником Nayara є російські компанії, зокрема "Роснефть", яка володіє 49,13% акцій і минулого тижня була піддана санкціям з боку США.

За даними джерел, обсяги переробки нафти Nayara нещодавно відновилися, оскільки компанія збільшила внутрішні продажі палива, включаючи постачання державній нафтопереробній компанії Hindustan Petroleum Corp.

За даними суднотрекінгу, приватний нафтопереробний завод працює виключно на російській нафті. Джерела повідомили, що російська нафта була організована "Роснефтью" і продана Nayara через трейдерів.

Nayara, ймовірно, продовжить купувати російську нафту через компанії, що не підпадають під санкції, повідомили джерела, відмовившись уточнювати, як Nayara здійснює оплату за закупівлю нафти.

Раніше Reuters повідомляло, що Nayara здійснювала оплату за російські поставки нафти за рахунок експорту продукції.

Більшість індійських нафтопереробних заводів, включаючи найбільшого індійського клієнта Росії, Reliance Industries, припинили закупівлю російської нафти після того, як США минулого тижня ввели санкції проти "Роснефти" і "Лукойл".

Однак державна компанія Indian Oil Corp, найбільший індійський нафтопереробник, придбала п'ять партій російської нафти з поставкою в грудні від суб'єктів, на яких не поширюються санкції.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в п'ятницю знизилися, прямуючи до третього поспіль місячного зниження, оскільки сильніший долар і слабкі дані з Китаю обмежили зростання, а збільшення пропозиції від основних виробників у всьому світі компенсувало вплив західних санкцій на російський експорт.