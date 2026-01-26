Мазут РФ почав менше "доїжджати" до Азії через санкції

Експорт російського мазуту до Азії на початку 2026 року сповільнився: посилений нагляд у зв'язку з жорсткішими західними санкціями ускладнив торгівлю, а атаки українських дронів на російські НПЗ зменшили випуск продукції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Поєднання цього спаду з падінням постачань венесуельської нафти до Китаю після захоплення США президента Ніколаса Мадуро може звузити пропозицію високосірчистого мазуту в Азії (його використовують як сировину для нафтопереробки та як бункерне паливо) і підтримати ціни.

За даними Kpler, експорт російського мазуту до Азії у січні наразі становить близько 1,2 млн метричних тонн (приблизно 246 тис. барелів на добу) і прямує до падіння третій місяць поспіль. Частину вантажів перенаправляють у сховища перед реекспортом; для порівняння, у січні 2025 року експорт складав 2,5 млн тонн.

Випуск нафтопродуктів у Росії знижується з жовтня: низка НПЗ зупинялася на ремонт після ударів українських дронів. Штормова зимова погода у грудні та січні також вплинула на відвантаження.

Нагадаємо:

У 2025 році трубопровідні поставки нафти на російські нафтопереробні заводи знизилися до 228,34 млн тонн — це найнижчий показник з 2010 року.