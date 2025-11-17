Chevron зацікавилась купівлею активів "Лукойл"

Американська нафтова компанія Chevron вивчає можливості придбання глобальних активів російської нафтової компанії Лукойл, яка перебуває під санкціями.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Минулого тижня Міністерство фінансів США надало потенційним покупцям дозвіл на переговори з "Лукойлом" щодо іноземних активів.

Chevron приєднається до Carlyle та інших компаній у гонці за портфель "Лукойлу" вартістю щонайменше 20 мільярдів доларів.

Минулого місяця США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, "Лукойл" і "Роснефть".

За інформацією Reuters, Chevron вивчає можливості придбання активів "Лукойл", де компанії перетинаються, а не всього портфеля.

"Лукойл" видобуває близько 2% світового обсягу нафти в Росії та за кордоном. Наразі компанія шукає покупців для своїх міжнародних активів, які виробляють 0,5% світової нафти і, за оцінками, коштують близько 22 млрд доларів, виходячи з даних за 2024 рік.

"Лукойл" має три нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії, а також сотні роздрібних АЗС по всьому світу, включаючи США.

Компанія володіє 13,5% родовища Карачаганак і 5% родовища Тенгіз в Казахстані, серед акціонерів яких також є Chevron, Exxon Mobil, Eni і Shell.

Ці родовища є основним джерелом нафти для нафтопроводу CPC, який транспортує понад 1,6 млн барелів нафти на добу, або 1,5% світового попиту на нафту, на світові ринки через Росію.

Російська компанія також має частку в нігерійській офшорній ліцензії OML-140, яку експлуатує Chevron.

