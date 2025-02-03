Фейкове перевиконання плану: ексдиректор "Львіввугілля" отримав підозру

Колишній т.в.о. генерального директора державного підприємства "Львіввугілля" та в.о. директора однієї із шахт отримали підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про керівника однієї із шахт Львівщини, який у 2023 році тимчасово виконував обов’язки директора ДП "Львіввугілля" і на цей час доручив керувати шахтою підлеглому працівнику. Той мав забезпечити виконання затвердженого плану видобутку вугілля.

"Проте, посадовець розумів, що встановлений план виконати не вдасться і він як керівник шахти нестиме за це відповідальність. Зокрема може бути звільнений замість отримати призначення на посаду директора держпідприємства на постійній основі", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що підозрюваний наказав підлеглому, який тимчасово керував шахтою, внести в офіційні документи неправдиві відомості про перевиконання шахтою плану видобутку вугілля, що той і зробив.

"Це призвело до безпідставного нарахування та виплати премій йому та іншим працівникам. За один місяць незаконними діями спільників державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн", – вважають в прокуратурі.

Правоохоронці не називають підозрюваних. Водночас відомо, що з травня 2023 року ДП "Львіввугілля" очолював Вадим Крась. Раніше він був директором ВП "Шахта "Червоноградська".

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