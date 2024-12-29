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Енергетики за добу відновили живлення для понад 7 тисяч споживачів

Володимир Тунік-Фриз — 29 грудня, 12:51
Енергетики за добу відновили живлення для понад 7 тисяч споживачів
Getty Images

За добу з 28 на 29 грудня енергетикам вдалось відновити живлення електроенергією для 7 423 споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Минулої доби енергетикам вдалось відновити живлення для 7 423 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

"Закликаємо всіх споживачів раціонально споживати електроенергію протягом дня. Ощадливе споживання зменшує навантаження на енергосистему", – додали у повідомленні.

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Нагадаємо:

Енергохолдинг ДТЕК 27 грудня прийняв першу партію зрідженого природного газу (LNG) із США після того, як судно з ним пришвартувалося в Греції.

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