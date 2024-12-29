Енергетики за добу відновили живлення для понад 7 тисяч споживачів
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За добу з 28 на 29 грудня енергетикам вдалось відновити живлення електроенергією для 7 423 споживачів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Минулої доби енергетикам вдалось відновити живлення для 7 423 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.
"Закликаємо всіх споживачів раціонально споживати електроенергію протягом дня. Ощадливе споживання зменшує навантаження на енергосистему", – додали у повідомленні.
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Нагадаємо:
Енергохолдинг ДТЕК 27 грудня прийняв першу партію зрідженого природного газу (LNG) із США після того, як судно з ним пришвартувалося в Греції.