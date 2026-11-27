У суботу, 28 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до трьох черг.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Для промислових споживачів протягом усієї доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Водночас у Запорізькій та Дніпропетровській областях ситуація з електропостачанням залишається складною. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак в обох регіонах продовжують діяти аварійні відключення.

Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання. На Херсонщині завдяки їхній роботі вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Час відключень за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого обленерго.

Довідка. За орієнтовним перерахунком одна черга відповідає приблизно чотирьом годинам відключень на добу. Обмеження обсягом у 3 черги можуть означати близько 12 годин без світла, якщо такий режим зберігається протягом усієї доби. Фактична тривалість залежить від застосованих упродовж дня обмежень та місцевих графіків.

Нагадаємо:

Після російської атаки 20 листопада Україна повністю згорнула експорт електроенергії, а імпорт сягнув найвищого рівня з середини червня.