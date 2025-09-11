Удари дронів скоротили експорт нафтопродуктів РФ

Через атаки дронів поставки нафтопродуктів з Росії на початку вересня помітно скоротилися: найбільше впали обсяги експорту дизельного пального і нафтового бензину.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Bloomberg, за перші сім днів вересня експорт нафтопродуктів з Росії зменшився до 1,96 млн барелів на добу. Якщо тенденція збережеться, це буде найнижчий середньомісячний показник приблизно за рік і на 10 % менше, ніж у серпні.

Експорт дизеля і газойлю скоротився на 18 % порівняно з попереднім місяцем - до приблизно 676 тис. барелів на добу. Потоки до Туреччини та Африки зменшилися, але відвантаження до Бразилії відновилися.

Нафтовий бензин впав до 280 тис. барелів на добу - на 39 % менше, ніж серпневий багатомісячний максимум.

Експорт мазуту зріс на 22 % - до 909 тис. барелів на добу, що є найвищим рівнем з лютого 2022 року. Основні обсяги спрямовують до Азії та Африки.

Сировина для нафтопереробки (наприклад, вакуумний газойль): зниження до 84 тис. барелів на добу.

Українські атаки дронами на великі нафтопереробні заводи знизили обсяги переробки в серпні до найменших з травня 2022 року.

Морські поставки нафти залишаються ключовим індикатором для ринку, щоб оцінити реальні обсяги видобутку, адже офіційна статистика в Росії закрита.

Зменшення переробки призвело до зростання експорту сирої нафти на початку вересня до тримісячного максимуму, особливо з чорноморського порту Новоросійськ.

Нагадаємо:

Поставки російської нафти морем піднялися до найвищого рівня за три місяці, головним чином завдяки збільшеним обсягам з чорноморського порту Новоросійськ.

Це сталося на тлі посилених атак українських дронів, які порушили роботу нафтопереробної системи РФ.