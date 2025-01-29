Ексголова ГТС каже, що Україні може бракувати газу: у "Нафтогазі" відреагували

Українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості в 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн кубометрів на добу.

Про це повідомив ексголова Оператора ГТС України Сергій Макогон, пише "Інтерфакс-Україна".

"Це означатиме, що ми не зможемо задовільнити попит коштом видобутку та ПСГ, і потрібно буде екстрено імпортувати газ", - написав він у середу.

Як зазначив Макогон, наразі середнє споживання газу в країні становить 110 млн кубометрів на добу. При цьому 52 млн кубометра на добу дає видобуток, решту має надати ПСГ та/або імпорт.

"Але якщо будуть морози, то споживання може зрости до 140-150 млн куб. м на добу, а сховища вже не зможуть у проєктних режимах видати 90-100 млн кубометрів. Тому буде потрібен імпорт і в значних обсягах і за будь-яку ціну", - додав ексголова.

За його інформацією, починаючи з лютого, НАК "Нафтогаз України" планує розпочати імпорт газу. При цьому компанія влітку 2024 року могла купувати газ для імпорту по $300-350 за 1 тисячу кубометрів, а зараз купуватиме приблизно по $500-550.

Водночас у пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що компанія контролює ситуацію із запасами газу.

"Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців – головний пріоритет нашої роботи. Група Нафтогаз також імпортує паливо – маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни", – наголосив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.

Нагадаємо:

Станом на 17 червня 2024 року Україна мала у власних сховищах близько 9 мільярдів кубометрів газу