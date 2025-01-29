Экс-глава ГТС говорит, что Украине может не хватать газа: в "Нафтогазе" отреагировали

Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) постепенно подходят к уровню наполненности в 10%, когда проектная возможность отбора газа упадет до 60 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщил экс-глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, пишет "Интерфакс-Украина".

"Это будет означать, что мы не сможем удовлетворить спрос за счет добычи и ПХГ, и нужно будет экстренно импортировать газ", - написал он в среду.

Как отметил Макогон, сейчас среднее потребление газа в стране составляет 110 млн кубометров в сутки. При этом 52 млн кубометра в сутки дает добыча, остальное должно предоставить ПХГ и/или импорт.

"Но если будут морозы, то потребление может вырасти до 140-150 млн куб. м в сутки, а хранилища уже не смогут в проектных режимах выдать 90-100 млн кубометров. Поэтому будет нужен импорт и в значительных объемах и любой ценой", - добавил экс-глава.

По его информации, начиная с февраля, НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать импорт газа. При этом компания летом 2024 года могла покупать газ для импорта по $300-350 за 1 тысячу кубометров, а сейчас будет покупать примерно по $500-550.

В то же время в пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что компания контролирует ситуацию с запасами газа.

"Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев - главный приоритет нашей работы. Группа Нафтогаз также импортирует топливо - должны быть готовыми ко всем вызовам в условиях войны", - подчеркнул глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

Напомним:

По состоянию на 17 июня 2024 года Украина имела в собственных хранилищах около 9 миллиардов кубометров газа