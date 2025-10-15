ДТЕК відновив світло для понад 100 тисяч родин після масованої атаки

Після нічних ударів по енергетичній інфраструктурі фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі повернули електропостачання у 102 населених пунктах області, де без світла залишалося понад 100 тис. осель.

Про це повідомили в ДТЕК.

Внаслідок російських атак близько опівночі та о 01:00 знеструмлено три райони Дніпропетровщини. Щойно безпекова ситуація дозволила, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Уже до 4:25 ранку заживили всі критичні об'єкти та більшість побутових споживачів.

Загалом за добу електропостачання повернули 102,5 тис. домогосподарству. На ранок 15 жовтня без світла залишаються ще 12,6 тис. осель, фахівці продовжують роботи.

Нагадаємо:

15 жовтня, внаслідок нових російських атак частина споживачів у кількох областях залишається без електроенергії, а споживання зросло на 4%.