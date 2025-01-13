ДТЕК купує системи зберігання енергії потужністю 200 МВт, щоб обмежити відключення

ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, яка належить Рінату Ахметову, уклала угоду з компанією Fluence на впровадження систем накопичення енергії (батарей) загальною потужністю 200 МВт.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Заплановано встановлення шести систем із накопичення енергії, потужність кожної з яких становитиме від 20 до 50 МВт. Загальний обсяг збереження енергії досягне 400 МВт-год, що дозволить забезпечити короткострокове електропостачання для 600 000 домогосподарств – еквівалент половини населення Києва.

Ці системи покликані стабілізувати українську енергомережу завдяки швидкому реагуванню на зміни частоти та потужності.

Проєкт планують завершити до жовтня 2025 року, аби системи були готові до роботи в зимовий період 2025–2026 років. Загальна вартість реалізації складає 140 мільйонів євро.

За словами представників ДТЕК, це стане найбільшим портфелем систем накопичення енергії у Східній Європі на момент запуску. Проєкт входить до кампанії FightforLight, мета якої – забезпечити українців електроенергією навіть в умовах війни.

Fluence – американсько-європейська компанія, що спеціалізується на розробці та встановленні систем накопичення енергії. Вона була створена Siemens і AES Corporation, провідними компаніями енергетичного сектору, та має значний досвід у реалізації подібних проєктів, зокрема у Литві, де впроваджено систему потужністю 201 МВт.

Нагадаємо:

Енергохолдинг ДТЕК 27 грудня прийняв першу партію зрідженого природного газу (LNG) із США після того, як судно з ним пришвартувалося в Греції.