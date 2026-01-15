В Росії приховали доходи бюджета після обвалу цін на власну нафту – росЗМІ

Мінфін РФ відклав на невизначений строк публікацію щомісячних даних про нафтогазові доходи федерального бюджету, які мали вийти 14 січня.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

ЗМІ пише, що відомство "переносить публікацію на найближчі дні", але нових строків не назвало.

Напередодні в грудні ціна російської нафти Urals обвалилася до $39,18 за барель — мінімуму з травня 2020 року. Це на 13% нижче, ніж у листопаді, і більш як на 40% менше, ніж на початку минулого року.

За оцінками Reuters, через це нафтогазові доходи бюджету РФ в грудні могли впасти майже вдвічі рік до року — до 410 млрд рублів, мінімуму з серпня 2020-го.

За весь минулий рік надходження від нафти й газу очікуються на рівні близько 8,44 трлн рублів — це на 2,7 трлн (мінус 24%) менше, ніж роком раніше. У бюджет на поточний рік Мінфін заклав 8,9 трлн нафтогазових доходів, але з огляду на теперішні ціни й знижки фактичні суми можуть бути на 1,1-1,4 трлн рублів нижчими за план, пише видання.

Нагадаємо:

16 грудня ціни на російську нафту сягнули найнижчого рівня із початку великої війни Росії проти України, оскільки санкції посилювали знижки, які нафтова промисловість країни вимушена пропонувати, а ф'ючерси на еталонні марки нафти падали.