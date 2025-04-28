Дефолт отменяется: "Укрэнерго" договорилась о реструктуризации "зеленых" облигаций

НЭК "Укрэнерго" достигла договоренности с владельцами своих "зеленых" облигаций устойчивого развития на сумму $825 млн об условиях реструктуризации долга.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

"Укрэнерго" согласовала с группой инвесторов, контролирующих около 45% долга, план управления задолженностью. Его реализацию планируют завершить в начале июля 2025 года.

Инвесторам предложили два варианта:

Выкуп облигаций по предельной цене 65,125% от их номинальной стоимости. На это планируют привлечь $430 млн международного финансирования под гарантии учреждения развития.

по предельной цене 65,125% от их номинальной стоимости. На это планируют привлечь $430 млн международного финансирования под гарантии учреждения развития. Обмен облигаций на новые, негарантированные бумаги "Укрэнерго" с погашением в 2031 году и повышенной ставкой доходности - 8,5% годовых.

Если после добровольного выкупа останутся неизрасходованные средства, ими пропорционально выкупят или обменяют остальные облигации по более низкой цене (60%-68,7% от номинала).

В то же время, все инвесторы, которые будут участвовать в выкупе или обмене, автоматически соглашаются на изменения в условиях облигаций и гарантий. Без этого согласия операцию провести не удастся.

Напомним:

В начале ноября 2021 года государственная компания "Укрэнерго" разместила еврооблигации на 825 млн долл под 6,7% годовых. Гарантом возврата средств выступило правительство, то есть все налогоплательщики.

Полученные средства имели четкое целевое назначение: выплата долгов перед ВИЭ-производителями.

В ноябре 2024 года НЭК "Укрэнерго" объявила о временном прекращении платежей по своим "зеленым" облигациям устойчивого развития.

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" подало иск к "Укрэнерго" на 6,5 миллиарда гривен из-за задолженности за услуги для возобновляемой энергетики.