Ціни на нафту зростають на тлі наслідків зимового шторму в США

Ціни на нафту в середу продовжили зростання, оскільки після зимового шторму, який порушив видобуток і експорт сирої нафти у США, зберігаються побоювання щодо постачання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 28 центів, або 0,4%, до $67,85 за барель. Американська WTI зросла на 35 центів, або 0,6%, до $62,74 за барель.

У вівторок обидва бенчмарки підскочили приблизно на 3%.

За оцінками аналітиків і трейдерів, у вихідні американські виробники втратили до 2 млн барелів на добу, або близько 15% національного видобутку, оскільки шторм створив додаткове навантаження на енергетичну інфраструктуру та електромережі.

Експорт сирої нафти та скрапленого природного газу з портів узбережжя Мексиканської затоки США у неділю впав до нуля, повідомив сервіс відстеження судноплавства Vortexa.

Підтримку ралі також забезпечують втрати видобутку в Казахстані, зазначив аналітик Fujitomi Securities Тосітакa Тазава. Водночас він додав, що щойно страхи щодо постачання послабляться, на ринку може повернутися тиск продавців.

За його словами, з огляду на прогнозований цього року глобальний профіцит нафти на тлі геополітичних ризиків (зокрема на Близькому Сході), WTI наразі може утримуватися поблизу $60 за барель.

Найбільше нафтове родовище Казахстану — Тенгіз — ймовірно відновить менше половини нормального видобутку до 7 лютого, оскільки повільно відходить після пожежі та відключення електроенергії, повідомили два джерела, обізнані з ситуацією.

Це частково нівелювали заяви оператора трубопроводу CPC (Каспійський трубопровідний консорціум), який забезпечує близько 80% експорту нафти Казахстану: компанія повідомила, що повернулася до повної потужності завантаження на чорноморському терміналі після завершення робіт на одному з трьох швартових пунктів.

Нагадаємо:

Понад 13 400 авіарейсів у США скасували через потужний зимовий шторм, який уже залишив без електроенергії понад 670 000 споживачів у 17 штатах та загрожував паралізувати східні штати сильними снігопадами.