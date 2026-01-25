Шторм паралізує США: у 17 штатах відключення світла та тисячі скасованих авіарейсів

Понад 13 400 авіарейсів у США скасували через потужний зимовий шторм, який уже залишив без електроенергії понад 670 000 споживачів у 17 штатах та загрожував паралізувати східні штати сильними снігопадами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Синоптики попереджають, що сніг, мокрий сніг, крижаний дощ і небезпечно низькі температури накриють східні дві третини країни в неділю та триватимуть упродовж наступного тижня.

Назвавши шторм "історичним", президент США Дональд Трамп у суботу схвалив федеральні декларації про надзвичайну ситуацію/катастрофу для Південної Кароліни, Вірджинії, Теннессі, Джорджії, Північної Кароліни, Меріленду, Арканзасу, Кентуккі, Луїзіани, Міссісіпі, Індіани та Західної Вірджинії.

"Ми продовжимо стежити й підтримувати зв'язок з усіма штатами на шляху цього шторму. Бережіть себе і грійтеся", — написав Трамп у Truth Social.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що 17 штатів і округ Колумбія оголосили надзвичайний погодний режим. "У нас десятки тисяч людей у постраждалих південних штатах залишилися без електрики", — сказала в суботу міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем. "Бригади енергетиків працюють, щоб відновити подачу якнайшвидше".

Кількість відключень продовжувала зростати. У неділю близько 670 000 споживачів у США не мали електроенергії; найбільше — у Луїзіані, Міссісіпі, Техасі, Теннессі та Нью-Мексико, за даними PowerOutage.com.

У суботу Міністерство енергетики США видало екстрений наказ, що дозволяє оператору енергосистеми Техасу ERCOT задіяти резервні генеруючі ресурси в дата-центрах та на інших великих об'єктах, щоб обмежити блекаути у штаті.

У неділю DOE видало ще один екстрений наказ — для оператора мережі PJM Interconnection у середньоатлантичному регіоні: дозволити роботу "визначених ресурсів" незалежно від обмежень, пов'язаних із законами штатів або екологічними дозволами.

Національна метеослужба США попередила про незвично масштабний і тривалий зимовий шторм, який принесе значні відкладення льоду на Південному Сході, де очікуються "руйнівні — місцями катастрофічні — наслідки". Синоптики також прогнозують рекордні холоди та небезпечні "відчутні" температури через вітер у Великих рівнинах до понеділка.

Понад 4 000 рейсів у США, запланованих на суботу, були скасовані, за даними сервісу відстеження FlightAware. Понад 9 400 рейсів, запланованих на неділю, також уже скасовано.