Ціни на нафту продовжили зростання через невизначеність війни в Україні

Ціни на нафту продовжили зростання в четвер, підтримувані ознаками сильного попиту в США, а також невизначеністю щодо зусиль припинити війну в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent досягли двотижневого максимуму на ранніх торгах, піднявшись на 27 центів, або 0,40%, до $67,11 за барель. Ф'ючерси на нафту WTI піднялися на 29 центів, або 0,46%, до $63 за барель.

Обидва контракти зросли більш ніж на 1% у попередній сесії.

Запаси нафти в США зменшилися на 6 мільйонів барелів минулого тижня до 420,7 мільйона барелів, повідомила в середу Адміністрація енергетичної інформації США, що стало несподіваним результатом, адже за очікуваннями аналітиків запас мав зменшитися лише на 1,8 мільйона барелів.

Запаси бензину знизилися на 2,7 мільйона барелів, що перевищило прогнози щодо зменшення на 915 тисяч барелів, що вказує на стабільний попит на пальне під час літнього сезону подорожей. Це також відобразилося в різкому зростанні середнього чотиритижневого показника споживання авіаційного пального, яке досягло найвищого рівня з 2019 року.

Трейдери та аналітики очікують, що ціни на нафту знизяться після досягнення мирної угоди, але будь-яке продовження відсутності реального прогресу в переговорах може підтримати ринок.

У той час, як американські та європейські військові планувальники почали вивчати питання постконфліктних гарантій безпеки для України, Росія заявила в середу, що спроби вирішити питання без її участі - це "шлях у нікуди".

Тривалі зусилля з досягнення миру в Україні означають, що західні санкції проти поставок російської нафти залишаються чинними, і можливість введення нових санкцій і тарифів на російських покупців нафти все ще нависають над ринком.

Росія, тим часом, залишається рішучою щодо продовження постачань нафти покупцям, які бажають, і російські дипломати в Індії заявили, що країна буде й надалі постачати нафту в Індію, незважаючи на попередження США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про додатковий тариф у 25% на індійські товари з 27 серпня через їхню купівлю російської нафти. Європейський Союз також наклав санкції на індійський приватний НПЗ Nayara Energy, який підтримується російською нафтовою компанією "Роснефть".

Індійські нафтопереробні підприємства спочатку призупинили закупівлю російської нафти, але представники державних компаній Indian Oil і Bharat Petroleum відновили закупівлі російської нафти на вересень і жовтень після розширення знижок.