Цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности войны в Украине

Цены на нефть продолжили рост в четверг, поддерживаемые признаками сильного спроса в США, а также неопределенностью относительно усилий прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent достигли двухнедельного максимума на ранних торгах, поднявшись на 27 центов, или 0,40%, до $67,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI поднялись на 29 центов, или 0,46%, до $63 за баррель.

Оба контракта выросли более чем на 1% в предыдущей сессии.

Запасы нефти в США уменьшились на 6 миллионов баррелей на прошлой неделе до 420,7 миллиона баррелей, сообщила в среду Администрация энергетической информации США, что стало неожиданным результатом, ведь по ожиданиям аналитиков запас должен был уменьшиться лишь на 1,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина снизились на 2,7 миллиона баррелей, что превысило прогнозы по уменьшению на 915 тысяч баррелей, что указывает на стабильный спрос на топливо во время летнего сезона путешествий. Это также отразилось в резком росте среднего четырехнедельного показателя потребления авиационного топлива, которое достигло самого высокого уровня с 2019 года.

Трейдеры и аналитики ожидают, что цены на нефть снизятся после достижения мирного соглашения, но любое продолжение отсутствия реального прогресса в переговорах может поддержать рынок.

В то время, как американские и европейские военные планировщики начали изучать вопрос постконфликтных гарантий безопасности для Украины, Россия заявила в среду, что попытки решить вопрос без ее участия - это "путь в никуда".

Продолжающиеся усилия по достижению мира в Украине означают, что западные санкции против поставок российской нефти остаются в силе, и возможность введения новых санкций и тарифов на российских покупателей нефти все еще нависают над рынком.

Россия, тем временем, остается решительной в отношении продолжения поставок нефти желающим покупателям, и российские дипломаты в Индии заявили, что страна будет и дальше поставлять нефть в Индию, несмотря на предупреждения США.

Президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном тарифе в 25% на индийские товары с 27 августа из-за их покупки российской нефти. Европейский Союз также наложил санкции на индийский частный НПЗ Nayara Energy, который поддерживается российской нефтяной компанией "Роснефть".

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия сначала приостановили закупку российской нефти, но представители государственных компаний Indian Oil и Bharat Petroleum возобновили закупки российской нефти на сентябрь и октябрь после расширения скидок.