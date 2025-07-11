Ціни на нафту відреагували на можливі санкції США проти РФ
Ціни на нафту зросли після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що зробить оголошення щодо Росії, підвищивши ймовірність введення нових санкцій проти великого нафтового виробника, хоча занепокоєння щодо тарифів і зростання видобутку нафти ОПЕК+ стримували зростання.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 19 центів, або 0,28%, до $68,83 за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 24 центи, або 0,36%, до $66,81 за барель.
З початку цього тижня ціна на Brent зросла на 0,8%, а WTI знизилася на 0,2%.
Обидва контракти втратили більше ніж 2% у четвер, оскільки інвестори занепокоїлися щодо впливу змінної митної політики Трампа на глобальний економічний ріст і попит на нафту.
"Цього ранку ціни відновили частину цього зниження після того, як президент Трамп заявив, що планує зробити 'важливу' заяву щодо Росії в понеділок. Це може залишити ринок занепокоєним щодо можливих нових санкцій проти Росії", — зазначили аналітики ING у нотатці для клієнтів у п'ятницю.
Трамп висловив розчарування через відсутність прогресу у мирному процесі з Україною та посилення бомбардувань українських міст Росією.
Тісні ринкові фундаментальні фактори та покращення сезонного попиту також підтримують ціни на нафту, як і нові напади хуситів на судна, що проходять через Червоне море, зазначили аналітики BMI у щотижневому звіті.
Сигналом покращення попиту став прогноз на постачання Саудівською Аравією близько 51 мільйона барелів сирої нафти до Китаю в серпні, що є найбільшим таким постачанням за останні два роки.
Цього тижня на ціни тиснув також погоджений в суботу ОПЕК+ і його союзниками план підвищити видобуток на 548 000 барелів на добу в серпні.
Аналітики ING зазначили, що може бути ще одне підвищення у вересні, після чого може настати пауза.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп у понеділок планує "важливу заяву" щодо Росії.
Президент Володимир Зеленський розраховує, що у США та ЄС незабаром будуть зняті усі перешкоди для запровадження нових санкцій проти Росії.