Цены на нефть отреагировали на возможные санкции США против РФ

Цены на нефть выросли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что сделает объявление в отношении России, повысив вероятность введения новых санкций против крупного нефтяного производителя, хотя беспокойство относительно тарифов и роста добычи нефти ОПЕК+ сдерживали рост.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 19 центов, или 0,28%, до $68,83 за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 24 цента, или 0,36%, до $66,81 за баррель.

С начала этой недели цена на Brent выросла на 0,8%, а WTI снизилась на 0,2%.

Оба контракта потеряли более 2% в четверг, поскольку инвесторы забеспокоились о влиянии меняющейся таможенной политики Трампа на глобальный экономический рост и спрос на нефть.

"Этим утром цены восстановили часть этого снижения после того, как президент Трамп заявил, что планирует сделать 'важное' заявление по России в понедельник. Это может оставить рынок обеспокоенным относительно возможных новых санкций против России", - отметили аналитики ING в заметке для клиентов в пятницу.

Трамп выразил разочарование из-за отсутствия прогресса в мирном процессе с Украиной и усиления бомбардировок украинских городов Россией.

Тесные рыночные фундаментальные факторы и улучшение сезонного спроса также поддерживают цены на нефть, как и новые нападения хуситов на суда, проходящие через Красное море, отметили аналитики BMI в еженедельном отчете.

Сигналом улучшения спроса стал прогноз на поставку Саудовской Аравией около 51 миллиона баррелей сырой нефти в Китай в августе, что является крупнейшей такой поставкой за последние два года.

На этой неделе на цены давил также согласованный в субботу ОПЕК+ и его союзниками план повысить добычу на 548 000 баррелей в сутки в августе.

Аналитики ING отметили, что может быть еще одно повышение в сентябре, после чего может наступить пауза.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп в понедельник планирует "важное заявление" по России.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в США и ЕС вскоре будут сняты все препятствия для введения новых санкций против России.