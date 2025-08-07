Нефть отреагировала на заявление Трампа о "прогрессе в переговорах с Москвой"

Цены на нефть выросли на 1% в четверг, прекратив пятидневную серию потерь, из-за признаков стабильного спроса в США, хотя накануне они снизились на фоне заявлений Трампа о "прогрессе в переговорах с Москвой".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 62 цента, или на 0,9%, до $67,51 за баррель, тогда как нефть WTI в США стоила $65,03 за баррель, что на 68 центов больше, или на 1,1%.

Оба бенчмарки снизились примерно на 1% до самого низкого уровня за восемь недель в среду после заявлений президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Москвой.

Трамп может встретиться с лидером России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, заявил один из представителей Белого дома в среду, хотя США продолжают подготовку к введению вторичных санкций, в частности, в отношении Китая, с целью заставить Москву прекратить войну в Украине.

Россия является вторым по величине производителем нефти в мире после США.

Несмотря на это, нефтяные рынки поддерживало большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе. Администрация энергетической информации США сообщила в среду, что запасы нефти в США снизились на 3 миллиона баррелей, до 423,7 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 1 августа, превысив ожидания аналитиков, которые предполагали сокращение на 591 000 баррелей.

Запасы уменьшились из-за увеличения экспорта нефти из США и роста загрузки нефтеперерабатывающих заводов, в частности на побережье Мексиканского залива, которое является крупнейшим нефтеперерабатывающим регионом страны, и на Западном побережье, где загрузка достигла самого высокого уровня с 2023 года.

Однако глобальная макроэкономическая неопределенность после того, как США объявили о новых пошлинах на индийские товары, ограничила рост цен.

В среду Трамп ввел дополнительный 25% тариф на индийские товары из-за их импорта российской нефти. Новый импортный налог вступит в силу через 21 день после 7 августа.

Напомним:

Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после того организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов

Трамп назвал встречу "продуктивной".

В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Уиткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.

Чиновник Белого дома сообщил изданию CNN, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.