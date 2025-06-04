Ціни на нафту відреагували на занепокоєння щодо збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися на тлі занепокоєння щодо можливого збільшення видобутку країнами ОПЕК+ та торговельної напруги, яка загрожує глобальній економіці. Водночас побоювання щодо поставок з Канади утримують ціни від подальшого падіння.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на 23 центи, або 0,4%, до $65,40 за барель, тоді як американська WTI подешевшала на 25 центів, або 0,4%, — до $63,16 за барель.

У вівторок обидва еталонні сорти зросли приблизно на 2%, досягнувши двотижневого максимуму на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні через лісові пожежі в Канаді та очікувань, що Іран відхилить американську пропозицію щодо ядерної угоди, яка є ключовою для послаблення санкцій проти одного з провідних виробників нафти.

"Попри побоювання щодо поставок з Канади та застій у ядерних переговорах між Іраном і США, нафтові ринки не можуть розвинути успіх", — сказав Цуйоші Уено, старший економіст Інституту досліджень NLI.

За його словами, надії на прогрес у торговельних переговорах між США та Китаєм затьмарилися фіксацією прибутку на ринку, оскільки інвестори залишаються обережними через можливі негативні наслідки торговельних мит для глобальної економіки.

Речниця Білого дому Каролін Левітт у понеділок повідомила, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть поговорити цього тижня — через кілька днів після того, як Трамп звинуватив Китай у порушенні домовленостей щодо скасування мит і торговельних обмежень.

У вівторок Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) знизила прогноз глобального зростання, вказавши, що торговельна війна, розв'язана Трампом, завдає все більшого удару по економіці США.

Аналітики оцінюють вплив збільшення видобутку ОПЕК+ та лісових пожеж у Канаді на загальний баланс поставок.