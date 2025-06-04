Цены на нефть отреагировали на беспокойство относительно увеличения добычи ОПЕК+

Цены на нефть снизились на фоне беспокойства относительно возможного увеличения добычи странами ОПЕК+ и торгового напряжения, которое угрожает глобальной экономике. В то же время опасения относительно поставок из Канады удерживают цены от дальнейшего падения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 23 цента, или 0,4%, до $65,40 за баррель, тогда как американская WTI подешевела на 25 центов, или 0,4%, - до $63,16 за баррель.

Во вторник оба эталонных сорта выросли примерно на 2%, достигнув двухнедельного максимума на фоне опасений относительно перебоев в поставках из-за лесных пожаров в Канаде и ожиданий, что Иран отклонит американское предложение по ядерной сделке, которая является ключевой для ослабления санкций против одного из ведущих производителей нефти.

"Несмотря на опасения относительно поставок из Канады и застой в ядерных переговорах между Ираном и США, нефтяные рынки не могут развить успех", - сказал Цуйоши Уэно, старший экономист Института исследований NLI.

По его словам, надежды на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем омрачились фиксацией прибыли на рынке, поскольку инвесторы остаются осторожными из-за возможных негативных последствий торговых пошлин для глобальной экономики.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник сообщила, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин могут поговорить на этой неделе - через несколько дней после того, как Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей по отмене пошлин и торговых ограничений.

Во вторник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз глобального роста, указав, что торговая война, развязанная Трампом, наносит все больший удар по экономике США.

Аналитики оценивают влияние увеличения добычи ОПЕК+ и лесных пожаров в Канаде на общий баланс поставок.