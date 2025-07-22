Нафта відреагувала на зростання побоювань щодо торгової війни між США та ЄС

Ціни на нафту знизилися у вівторок, оскільки інвесторів почали турбувати можливі наслідки торговельної війни між великими споживачами нафти - США та Європейським Союзом. Вони бояться, що це зменшить економічну активність і, відповідно, попит на паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 52 центи (або 0,75%) до $68,69 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 51 цент (або 0,76%) до $66,69 за барель. Обидва еталонні сорти завершили попередню торгову сесію з незначним зниженням.

Серпневий контракт WTI закінчується у вівторок, а активніший вересневий контракт упав на 54 центи (або 0,82%) - до $65,41 за барель.

"Загальні побоювання щодо попиту залишаються в центрі уваги на тлі загострення світового торгового напруження, особливо через нові погрози митних тарифів між великими економіками та можливі заяви Трампа до 1 серпня", - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в компанії Phillip Nova.

Вона також зазначила, що інвестори звертають увагу на потенційний вплив нових санкцій США проти російської нафти.

Побоювання щодо поставок значною мірою зменшилися, оскільки великі виробники збільшили видобуток, а також через припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном 24 червня. Однак дедалі більше інвесторів занепокоєні станом світової економіки на тлі змін у торговельній політиці США.

Слабкий долар США частково підтримує ціни на нафту, оскільки покупці з інших країн платять менше у своїй валюті.

Однак, за словами аналітика ринку IG Тоні Сайкамора, побоювання щодо торговельної війни переважають над підтримкою, яку забезпечує слабкий долар.

Сайкамор також вказав на можливе загострення торговельної суперечки між США та ЄС щодо мит.

ЄС розглядає ширші заходи у відповідь проти США, оскільки перспективи укласти взаємоприйнятну торговельну угоду з Вашингтоном погіршуються, повідомили європейські дипломати. США пригрозили запровадити 30% мито на імпорт з ЄС з 1 серпня, якщо домовленості не буде досягнуто.

Крім того, спостерігаються ознаки збільшення пропозиції нафти на ринку, оскільки країни ОПЕК та їхні союзники поступово відмовляються від обмежень на видобуток.

Згідно з даними Ініціативи об'єднаних організацій за даними (JODI), експорт нафти Саудівською Аравією в травні зріс до найвищого рівня за останні три місяці.