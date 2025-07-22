Нефть отреагировала на рост опасений относительно торговой войны между США и ЕС

Цены на нефть снизились во вторник, поскольку инвесторов начали беспокоить возможные последствия торговой войны между крупными потребителями нефти - США и Европейским Союзом. Они боятся, что это уменьшит экономическую активность и, соответственно, спрос на топливо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 52 цента (или 0,75%) до $68,69 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 51 цент (или 0,76%) до $66,69 за баррель. Оба эталонных сорта завершили предыдущую торговую сессию с незначительным снижением.

Августовский контракт WTI истекает во вторник, а более активный сентябрьский контракт упал на 54 цента (или 0,82%) - до $65,41 за баррель.

"Общие опасения относительно спроса остаются в центре внимания на фоне обострения мировых торговых напряжений, особенно из-за новых угроз пошлин между крупными экономиками и возможных заявлений Трампа до 1 августа", - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в компании Phillip Nova.

Она также отметила, что инвесторы обращают внимание на потенциальное влияние новых санкций США против российской нефти.

Опасения относительно поставок в значительной степени уменьшились, поскольку крупные производители увеличили добычу, а также из-за прекращения конфликта между Израилем и Ираном 24 июня. Однако все больше инвесторов обеспокоены состоянием мировой экономики на фоне изменений в торговой политике США.

Слабый доллар США частично поддерживает цены на нефть, поскольку покупатели из других стран платят меньше в своей валюте.

Однако, по словам аналитика рынка IG Тони Сайкамора, опасения относительно торговой войны преобладают над поддержкой, которую обеспечивает слабый доллар.

Сайкамор также указал на возможное обострение торгового спора между США и ЕС по пошлинам.

ЕС рассматривает более широкие ответные меры против США, поскольку перспективы заключить взаимоприемлемую торговую сделку с Вашингтоном ухудшаются, сообщили европейские дипломаты. США пригрозили ввести 30% пошлину на импорт из ЕС с 1 августа, если договоренность не будет достигнута.

Кроме того, наблюдаются признаки увеличения предложения нефти на рынке, поскольку страны ОПЕК и их союзники постепенно отказываются от ограничений на добычу.

Согласно данным Инициативы объединенных организаций по данным (JODI), экспорт нефти Саудовской Аравией в мае вырос до самого высокого уровня за последние три месяца.