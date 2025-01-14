Ціни на нафту залишаються біля 4-місячних максимумів на тлі санкцій проти РФ

Ціни на нафту знизилися у вівторок, але залишаються близькими до чотиримісячних максимумів, оскільки основна увага ринку зосереджена на впливі нових санкцій США щодо російської нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 28 центів, або на 0,4%, до 80,73 долара за барель, тоді як американська WTI (West Texas Intermediate) впала на 18 центів, або на 0,2%, до 78,64 долара за барель.

У понеділок ціни зросли на 2% після того, як у п'ятницю Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти Gazprom Neft і Surgutneftegas, а також проти 183 суден російського "тіньового флоту".

"Заголовки, пов'язані із санкціями проти російської нафти, були домінуючим чинником для зміни цін на нафту протягом минулого тижня. У поєднанні з міцними економічними даними США це створило динаміку зростання через більш жорсткий баланс попиту та пропозиції", – зазначив стратег ринку IG Єп Джун Ронг.

"Сьогодні ми бачимо невелике ослаблення цін. Оскільки ціни зросли майже на 10% з початку року, це сприяє фіксації прибутку перед ризиками, пов'язаними з очікуваними даними щодо інфляції у США", – додав він.

Пізніше протягом дня буде опублікований індекс цін виробників США (PPI), а дані про індекс споживчих цін (CPI) стануть доступними в середу.

Дані за середу мають велике значення: будь-яке підвищення базової інфляції більше за прогнозовані 0,2% може ускладнити подальше зниження процентних ставок Федеральною резервною системою цього року. Зниження процентних ставок зазвичай стимулює економічне зростання, що, у свою чергу, може підвищити попит на нафту.

"Останнє зростання до тримісячного максимуму свідчить про покращення настроїв на ринку, але, незважаючи на ослаблення загального ведмежого тиску, потрібен сильніший каталізатор для сталого широкого зростання", – додав Єп.

Хоча аналітики очікують суттєвого впливу нових санкцій на обсяги поставок російської нафти, реальний фізичний вплив може бути меншим.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.