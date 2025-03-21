Нафта відреагувала на нові санкції США проти Китаю та плани ОПЕК+ щодо видобутку

У п’ятницю ціни на нафту зросли і були на шляху до другого поспіль тижневого підвищення на тлі нових санкцій США проти Ірану та планів ОПЕК+ скоротити видобуток, що підвищило очікування щодо зменшення пропозиції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 21 цент (0,3%) — до $72,21 за барель. Ф’ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 25 центів (0,4%) — до $68,32 за барель.

За підсумками тижня обидва еталонні сорти нафти, Brent і WTI, мали зрости приблизно на 2%, що стало б їхнім найбільшим тижневим приростом із початку 2025 року.

У четвер Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції, пов’язані з Іраном. Вперше під обмеження потрапив незалежний китайський нафтопереробний завод, а також інші компанії та судна, які брали участь у постачанні іранської нафти до Китаю.

Аналітики RBC Capital Markets зазначили, що санкції проти китайських компаній є "очевидною ескалацією санкційної політики". Вони додали, що хоча фізичний вплив санкцій є мінімальним, ризикову премію на нафту тепер можуть враховувати серйозніше.

Це вже четвертий пакет санкцій Вашингтона проти Ірану з моменту, коли президент США Дональд Трамп у лютому пообіцяв відновити кампанію "максимального тиску" на Тегеран, намагаючись довести експорт іранської нафти до нуля.

Аналітики ANZ Bank прогнозують, що через жорсткіші санкції експорт іранської нафти скоротиться на 1 мільйон барелів на добу. За даними сервісу відстеження суден Kpler, у лютому цей показник перевищував 1,8 мільйона барелів на добу.

Також підтримку цінам на нафту надала нова угода ОПЕК+, оголошена у четвер. Вона передбачає, що сім країн-учасниць додатково скоротять видобуток, щоб компенсувати перевищення квот у минулі місяці. Це означатиме щомісячне скорочення на рівні 189 000–435 000 барелів на добу, і триватиме така політика до червня 2026 року.

Раніше в березні ОПЕК+ підтвердила, що вісім її членів з квітня почнуть щомісяця нарощувати видобуток на 138 000 барелів на добу. Це часткове відновлення виробництва після скорочення на 5,85 мільйона барелів на добу, яке було запроваджене з 2022 року для підтримки ринку.

Нагадаємо:

США ввели санкції проти двох китайських нафтохімічних компаній за імпорт іранської нафти, що стало черговим кроком у рамках політики "максимального тиску" президента Дональда Трампа на Ісламську Республіку.

У четвер ОПЕК+ оприлюднила новий графік додаткового скорочення видобутку нафти для семи країн-учасниць організації.