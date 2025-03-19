Нефть отреагировала на возможное 30-дневное энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Цены на нефть снизились в среду после того, как Россия якобы согласилась на предложение президента США Дональда Трампа временно прекратить атаки Москвы и Киева на энергетическую инфраструктуру друг друга.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 19 центов (0,3%) - до 70,37 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на 20 центов (0,3%) - до 66,70 доллара.
Лидер России Владимир Путин во вторник согласился прекратить атаки на украинские энергетические объекты, но не поддержал полное 30-дневное перемирие, на которое надеялся Трамп.
"Это соглашение является положительным шагом к возможному решению конфликта, ведь прекращение атак на украинскую энергетическую инфраструктуру снижает риски дальнейших перебоев в поставках нефти и оказывает давление на цены", - отметил рыночный стратег IG Еп Джун Ронг.
Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти в мире, но ее добыча сократилась с начала войны из-за санкций.
Аналитики предполагают, что потенциальное перемирие может способствовать ослаблению санкций, что, в свою очередь, увеличит предложение нефти и снизит ее цену.
Дополнительное давление на рынок оказывают опасения относительно рецессии из-за введенных США пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, что может уменьшить спрос на нефть.
Несмотря на рост напряженности на Ближнем Востоке, аналитики Goldman Sachs отмечают, что риски для цен на нефть остаются преимущественно в сторону снижения.
Напомним:
В Кремле заявили, что Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетическим объектам, затронутое во время разговора президента США с Владимиром Путиным.
В ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.