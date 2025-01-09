Ціни на нафту стабільні, оскільки ринки зважують попит та запаси в США

Ціни на нафту мало змінилися в четвер, оскільки інвестори зважували тверді очікування зимового попиту на паливо на тлі великих запасів палива в США і макроекономічних проблем.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 3 центи до 76,13 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 10 центів до 73,22 долара.

Обидва бенчмарки впали більш ніж на 1% в середу, оскільки сильніший долар і більше, ніж очікувалося, зростання запасів палива в США тиснули на ціни.

Аналітики JPMorgan очікують, що попит на нафту в січні збільшиться на 1,4 млн барелів на добу (б/д) в річному обчисленні до 101,4 млн б/д, в першу чергу коштом збільшення використання палива для опалення в Північній півкулі.

"Очікується, що світовий попит на нафту залишиться високим протягом січня, чому сприятимуть холодніші, ніж зазвичай, зимові умови, які збільшують споживання палива для опалення, а також більш ранній початок туристичної активності в Китаї у зв'язку зі святкуванням Нового року за місячним календарем", - відзначають аналітики.

Офіційні дані Управління енергетичної інформації (EIA) показали, що минулого тижня запаси бензину та дистилятів у США зросли.

Тим часом постачання сирої нафти з Саудівської Аравії до Китаю в лютому знизяться в порівнянні з попереднім місяцем, повідомили торгові джерела в четвер, після того, як королівство вперше за три місяці підвищило офіційні ціни на нафту в Азію.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли у середу через скорочення постачань з Росії та країн ОПЕК, а також через дані, які показали несподіване зростання кількості вакансій у США, що свідчить про активізацію економіки та, відповідно, зростання попиту на нафту.