Ціни на нафту зросли через скорочення постачань з Росії та країн ОПЕК

Ціни на нафту зросли у середу через скорочення постачань з Росії та країн ОПЕК, а також через дані, які показали несподіване зростання кількості вакансій у США, що свідчить про активізацію економіки та, відповідно, зростання попиту на нафту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 28 центів (0,36%) і досягла $77,33 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate піднялася на 40 центів (0,54%) до $74,65.

Виробництво нафти країнами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) у грудні знизилося після двох місяців зростання, повідомило опитування агентства Reuters.

Технічне обслуговування родовищ в Об’єднаних Арабських Еміратах компенсувало зростання видобутку в Нігерії та інших країнах групи.

У Росії середньодобовий видобуток нафти в грудні склав 8,971 млн барелів, що менше від запланованого рівня, повідомляє Bloomberg із посиланням на міністерство енергетики.

Щодо економіки, у США в листопаді зросла кількість вакансій, рівень звільнень залишився низьким, а працівники не поспішали залишати робочі місця, як свідчить звіт про вакансії та оборот робочої сили (JOLTS).

"Стійкі економічні показники США продовжують підтримувати позитивний прогноз для економіки та попиту на нафту, що додатково посилюється більшим, ніж очікувалося, скороченням запасів нафти," – сказав стратег ринку IG Єп Джун Ронг.

"Після тривалого періоду стабільності з жовтня минулого року, тиск на продаж зменшився, що відкриває шлях до помірного відновлення," - додав Єп.

Запаси сирої нафти у США знизилися минулого тижня, тоді як запаси пального зросли, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти у вівторок.

На майбутнє аналітики прогнозують, що в 2025 році ціни на нафту в середньому будуть нижчими, ніж у 2024-му, частково через збільшення виробництва у країнах, які не входять до ОПЕК.