Ціни на нафту реагують на ризики перемир'я між Іраном та Ізраїлем

Ціни на нафту зросли, оскільки інвестори оцінюють стабільність "нестійкого" перемир’я між Іраном та Ізраїлем.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 85 центів, або 1,3%, до $67,99 за барель, тоді як американська WTI додала 87 центів, або 1,4%, до $65,24.

У вівторок Brent завершила торги на найнижчому рівні з 10 червня, а WTI — з 5 червня, тобто ще до того, як Ізраїль 13 червня завдав раптового удару по ключових військових та ядерних об’єктах Ірану.

Ціни досягли п’ятимісячного максимуму після того, як США у вихідні здійснили атаки на ядерні об’єкти Ірану.

"Світові енергетичні ціни стабілізуються після перемир’я між Ізраїлем та Іраном. Базовий сценарій наших нафтових аналітиків залишається прив’язаним до фундаментальних чинників, які свідчать про достатню пропозицію нафти у світі", — йдеться у записці JP Morgan для клієнтів.

За попередніми оцінками американської розвідки, авіаудари США не знищили ядерний потенціал Ірану, а лише відклали його розвиток на кілька місяців. Перемир’я між Іраном та Ізраїлем вдалося досягти за посередництва президента США Дональда Трампа.

Раніше у вівторок як Іран, так і Ізраїль дали зрозуміти, що повітряна війна між ними наразі завершена, після того як Трамп публічно розкритикував обидві сторони за порушення домовленостей.

Після 12 днів бойових дій, у які США втрутилися, атакувавши іранські об’єкти зі збагачення урану, обидві країни почали знімати обмеження для цивільного населення та заявляти про свою перемогу.

"Це перемир’я, ймовірно, буде нестійким. Але доки сторони не вдаються до атак на енергетичну інфраструктуру, пов’язану з експортом, або не порушують судноплавство через Ормузьку протоку, ми очікуємо, що фундаментальні чинники на нафтовому ринку залишатимуться стримуючими для цін", — зазначив головний економіст Capital Economics з питань клімату та сировинних товарів Девід Окcлі.

Безпосередня участь США у конфлікті викликала занепокоєння інвесторів щодо Ормузької протоки — вузької водної артерії між Іраном та Оманом, через яку щодня проходить від 18 до 19 мільйонів барелів нафти та пального — майже п’ята частина світового споживання.

Інвестори також очікують на офіційні дані уряду США щодо внутрішніх запасів нафти та пального, які мають бути оприлюднені у середу.

За даними Американського інституту нафти (API), за тиждень до 20 червня запаси сирої нафти в США скоротилися на 4,23 мільйона барелів.