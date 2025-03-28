Нафта тримається біля місячного максимуму на тлі побоювань щодо постачання

Ціни на нафту тримаються на рівні максимуму за місяць на тлі очікування скорочення світової пропозиції після запровадження США мит на країни, які купують нафту у Венесуели, та обмежень на торгівлю іранською нафтою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 14 центів (0,2%) до $73,89 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI знизилися на 12 центів (0,2%) до $69,80.

Проте ці зміни незначні порівняно зі зростанням обох контрактів більш ніж на 2% цього тижня. Загалом, з початку березня, після того, як ціни досягли багатомісячного мінімуму, вони зросли більш ніж на 7%.

Основним фактором цього зростання стала зміна глобальної політики санкцій щодо нафти, зазначають аналітики BMI.

У понеділок президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита для потенційних покупців венесуельської нафти. Це сталося через кілька днів після того, як США запровадили санкції проти імпорту іранської нафти до Китаю.

Це рішення створило невизначеність серед покупців, що призвело до призупинення постачання венесуельської нафти до Китаю – її найбільшого споживача. Крім того, за словами джерел, індійська компанія Reliance Industries, яка володіє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом, планує припинити імпорт венесуельської нафти.

"Можливе зникнення венесуельських постачань через вторинні санкції, а також загроза таких самих обмежень щодо іранської нафти викликали відчутний дефіцит на ринку", – пояснила аналітик Sparta Commodities Джун Го.

На ринок також вплинуло зростання попиту в США – найбільшому споживачі нафти у світі. Американські запаси сирої нафти знизилися більше, ніж очікувалося: за даними Управління енергетичної інформації (EIA), вони впали на 3,3 млн барелів до 433,6 млн барелів.

Однак у глобальному масштабі нафтовий ринок перебуває у стані невизначеності. Активне застосування мит з боку США щодо своїх торговельних партнерів викликає побоювання щодо економічного спаду, який може вдарити по попиту на нафту.

Через це аналітики не очікують тривалого зростання нафтових цін у поточних умовах.

"Хоча ринок переживає період підвищеної невизначеності, ми зберігаємо наш прогноз середньої ціни Brent на рівні $76 за барель у 2025 році, що нижче за $80 за барель у 2024 році", – зазначають аналітики BMI.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вводити 25% мита для будь-якої країни, яка купує нафту і газ з Венесуели, посилаючись на міграцію і членів злочинних угруповань в США.