Ціни на нафту відреагували на можливе збільшення видобутку країнами ОПЕК

Ціни на нафту знизилися другий день поспіль - інвестори очікують, що країни-члени ОПЕК та їхні союзники на зустрічі цього тижня вирішать збільшити видобуток.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 24 центи (0,4%) — до $64,50 за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 29 центів (0,5%) — до $61,24 за барель.

"Нафта трохи подешевшала, адже ринок оцінює перспективу збільшення поставок від ОПЕК", — зазначив старший стратег банку ANZ Деніел Гайнс.

Очікується, що ОПЕК+ остаточно узгодить рівень видобутку на липень під час онлайн-зустрічі міністрів 28 травня. За даними джерел Reuters, йдеться про збільшення видобутку на 411 тисяч барелів на добу.

Прем’єр-міністр Росії Олександр Новак у понеділок заявив, що питання підвищення видобутку ще не обговорювалося. Водночас вісім країн ОПЕК+, які раніше обіцяли добровільне скорочення видобутку, тепер планують зустрітися 31 травня — на день раніше, ніж планувалося.

На червень країни ОПЕК+ уже погодили пришвидшення нарощування видобутку вдруге поспіль.

Втім, рішення президента США Дональда Трампа продовжити торговельні переговори з ЄС до 9 липня трохи заспокоїло ринок — зменшився страх нових мит, які могли б знизити попит на пальне.

Тим часом Іран оголосив офіційну ціну на свою легку нафту для азійських покупців — $1,80 вище за середній рівень цін Oman/Dubai на червень. У травні ця надбавка становила $1,65.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна зможе витримати, навіть якщо ядерні переговори зі США проваляться. У такому разі санкції залишаться в силі, що обмежить поставки іранської нафти та підтримає світові ціни.

Нагадаємо:

Американські нафтові компанії скорочують витрати та зупиняють бурові установки через мита Дональда Трампа, які підвищили витрати, а також падіння цін на нафту, що зменшує прибутки.