Ціни на нафту з Новоросійська падають на тлі дронової небезпеки

За даними торгових джерел Reuters, ціни на нафту CPC Blend з Каспійського регіону, яка експортується через російський Новоросійськ різко впали цього тижня, оскільки на транспортування продовжують впливати удари дронів у Чорному морі та затримки, пов'язані з погодою.

Про це повідомляє Reuters.

ExxonMobil яка є акціонером Каспійського трубопровідного консорціуму, у четвер пропонувала 120 000 метричних тонн нафти CPC Blend зі знижкою 1,35 долара за барель до базової ціни Brent у вікні Platts, сервісі, що належить видавцю нафтового індексу S&P Global Commodity Insights.

Покупців не знайшлося, і пропозиція була відкликана.

Днем раніше американська нафтова компанія запропонувала той самий вантаж зі знижкою 40 центів, що, на думку одного з фізичних нафтотрейдерів, було дешевою пропозицією порівняно з поточними ринковими цінами.

Раніше цього тижня Казахстан закликав США та Європу допомогти забезпечити експорт нафти після того, як у вівторок у Чорному морі щонайменше два нафтові танкери, один з яких був зафрахтований Chevron, були атаковані невідомими дронами.

CPC Blend є сировиною для багатьох європейських нафтопереробних заводів.

"Ми стежимо за ситуацією, звичайно, можуть бути додаткові витрати, але це також має відобразитися на ціні сорту", - сказав інший торговий джерело, додавши, що компанія не давала вказівки призупинити закупівлі.

CPC обробляє близько 1,5% світових поставок нафти і 80% експорту нафти Казахстану. Серед її постійних клієнтів — кілька азійський нафтопереробних заводів, а також європейські компанії.

Завантаження CPC Blend відбувається з одного з трьох причалів (SPM-1), після того як SPM-2 був виведений з експлуатації в результаті удару українського безпілотника в листопаді, а роботи з технічного обслуговування SPM-3 з грудня затримуються через погодні умови.

Нагадаємо:

16 січня ціни на нафту знизилися, продовживши втрати після попередньої сесії: занепокоєння щодо ризиків для постачання послабшало, коли ймовірність удару США по Ірану зменшилась.