Нафта негативно відреагувала на зменшення ймовірності удару США по Ірану

Ціни на нафту знизилися, продовживши втрати після попередньої сесії: занепокоєння щодо ризиків для постачання послабшало, коли ймовірність удару США по Ірану зменшилась.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Brent подешевшав на 21 цент (0,3%) — до $63,55 за барель, а американська WTI втратила 15 центів (0,3%) — до $59,04 за барель.

Цього тижня Brent і WTI піднімалися до багатомісячних максимумів після спалаху протестів в Ірані та сигналів президента США Дональда Трампа про можливість ударів по країні. Водночас Brent усе ще прямував до четвертого тижня зростання поспіль.

Однак пізно в четвер Трамп заявив, що придушення протестів у Тегерані "послаблюється", що знизило побоювання щодо можливих військових дій, здатних порушити постачання нафти.

Аналітики BMI у записці зазначили, що Brent віддав частину попередніх здобутків, але залишається вищим, ніж тиждень тому, а зниження цін спровоковане заявою Трампа, що він утримається від військових ударів по Ірану.

Вони додали, що через потенційні політичні потрясіння в Ірані волатильність може зрости, поки ринки "перетравлюють" ризики зриву постачання.

У середу ОПЕК заявила, що попит і пропозиція нафти у 2026 році залишатимуться збалансованими, а попит у 2027-му зростатиме темпами, близькими до темпів цього року.

Тим часом Shell у четвер опублікувала свої сценарії енергетичної безпеки (Energy Security Scenarios), де навела "бичачий" аргумент щодо довгострокового зростання енергоспоживання та нафти: компанія оцінює, що первинний попит на енергію до 2050 року може бути майже на 25% вищим, ніж у 2024 році.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита на товари з країн, що мають торговельні зв'язки з Іраном.