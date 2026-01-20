Частина Криму залишилася без світла – ЗМІ

Частина тимчасово окупованого Криму залишилася без електропостачання вранці 20 січня через "технологічні порушення" в електромережах.

Про це повідомило окупаційне обленерго, пише "Суспільне Крим".

За їхніми повідомленнями, знеструмлення фіксували зокрема у Євпаторії, Джанкої, Джанкойському, Перекопському, Євпаторійському, Курманському районах.

Причини аварії не уточнювали. Ствердується, що електропостачання планують відновити впродовж кількох годин.

Нагадаємо:

У жовтні 2025 року повідомлялося, що у різних частинах тимчасово окупованого Криму зафіксовані аварійні відключення електроенергії.

Інтернет у Криму буде обмежений до кінця війни, заявив призначений Росією глава анексованого півострова Сергей Аксьонов.