Азійський СПГ готується до зростання після припинення транзиту газу РФ через Україну

Зупинка постачання російського природного газу до Європи через Україну, ймовірно, посилить конкуренцію з Азією та призведе до зростання цін на альтернативні джерела енергії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Україна сподівається, що збільшення постачання газу зі США та інших виробників до Європи зробить ціни більш прийнятними, заявив президент Володимир Зеленський. Вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року спричинило енергетичну кризу в Європі, яка призвела до значного зростання регіональних цінових індексів та міжнародних цін на скраплений природний газ (СПГ).

"Це ще більше ускладнить ситуацію на ринку СПГ", – сказав Скотт Дарлінг, керуючий директор Haitong International Securities, у коментарі для Bloomberg TV у четвер.

"Ми вважаємо, що цього року і, можливо, наступного ринок залишатиметься напруженим. Пропозиція, особливо для СПГ, є обмеженою, і ми бачимо більше ризиків зростання спотових цін на СПГ цього року та наступного."

У середу припинилися поставки газу з Росії до Європи через Україну, що означає завершення понад п’ятидесятирічної історії цього важливого транзитного шляху.

Хоча цей крок був очікуваним після місяців політичних суперечок, Європі все одно доведеться замінити близько 5% обсягів газу, що може призвести до більш активного використання запасів, які вже впали нижче середнього рівня для цієї пори року.

Ціни зросли в очікуванні зупинки поставок: європейський газовий індекс на 2024 рік зріс більш ніж на 50%. Цей ріст поки що не повністю відображений у вартості, яка зазвичай є вищою для СПГ, на який значною мірою покладаються такі країни, як Японія та Південна Корея.

Нагадаємо:

Припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу.

Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.

Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.