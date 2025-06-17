У Полтавській області аварія залишила сотні абонентів без світла

У Кобеляцькій громаді Полтавської області сталася аварія на лінії електропередач.

Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Аварія сталася на одному з відрізків лінії електропередач, що проходить через територію Кобеляцької громади. Через інцидент без електропостачання залишилися щонайменше 270 побутових абонентів та 35 підприємств.

На місці вже працюють аварійні бригади енергетиків. Фахівці ведуть відновлювальні роботи і паралельно встановлюють причини аварії.

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