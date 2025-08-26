Украина вывела из строя 17% нефтепереработки РФ - Reuters

По подсчетам информагентства Reuters, украинские атаки нарушили работу не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Об этом говорится в сообщении Reuters.

За последнее время Украина атаковала 10 заводов, нарушив производство примерно 1,1 миллиона баррелей в день.

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы произошли в то время, когда сезонный спрос на бензин со стороны туристов и фермеров в России достиг пика.

Россия ужесточила запрет на экспорт бензина в июле, чтобы справиться со скачком внутреннего спроса еще до атак.

В некоторых районах Украины, оккупированных Россией, на юге России и даже на Дальнем Востоке наблюдался дефицит бензина, что заставило автомобилистов перейти на более дорогой бензин из-за дефицита обычного бензина марки А-95.

Напомним:

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди подытожил результаты операции против нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов РФ.

По его словам, на 23 августа украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по четырем крупным объектам на территории России: