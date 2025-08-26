Украина вывела из строя 17% нефтепереработки РФ - Reuters
По подсчетам информагентства Reuters, украинские атаки нарушили работу не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей России.
Об этом говорится в сообщении Reuters.
За последнее время Украина атаковала 10 заводов, нарушив производство примерно 1,1 миллиона баррелей в день.
Атаки на нефтеперерабатывающие заводы произошли в то время, когда сезонный спрос на бензин со стороны туристов и фермеров в России достиг пика.
Россия ужесточила запрет на экспорт бензина в июле, чтобы справиться со скачком внутреннего спроса еще до атак.
В некоторых районах Украины, оккупированных Россией, на юге России и даже на Дальнем Востоке наблюдался дефицит бензина, что заставило автомобилистов перейти на более дорогой бензин из-за дефицита обычного бензина марки А-95.
Напомним:
Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди подытожил результаты операции против нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов РФ.
По его словам, на 23 августа украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по четырем крупным объектам на территории России:
- 14 августа - Лукойл Волгоградский НПЗ (бывший Сталинград), сообщается об остановке работы.
- 18 августа - нефтеперекачивающая станция "Дружба" в Никольском, Тамбовская область. Россияне заявили о восстановлении через 48 часов, однако подтверждений запуска нет.
- 20 августа - Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Пожар там продолжается уже более 60 часов и по состоянию на 23 августа продолжает увеличивать площадь.
- 21 августа - еще одна станция нефтепровода "Дружба" в Унече, Брянская область. По сообщениям, объект горел масштабно, а восстановить его пообещали за 5 суток.