Акції російських нафтових компаній обвалилися в очікуванні нових санкцій США

Акції російських нафтових компаній різко подешевшали на Московській біржі на очікуваннях санкцій адміністрації Байдена, під які можуть потрапити танкери "тіньового" флоту, а також страхові компанії, що обслуговують продаж російських барелів.

Про це пише The Moscow Times.

Папери "Сургутнафтогазу" обвалилися на 2,3%, "Газпром нефть" - на 2,5%, а "Роснефти" - на 2%.

У сумі три компанії, які забезпечують дві третини всього нафтовидобутку в РФ, втратили майже 200 млрд рублів капіталізації, або $1,95 млрд за неповні 6 годин торгів.

На ринку ходять чутки, що "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" - третю і четверту компанії в Росії за обсягами видобутку нафти - буде внесено до нового американського санкційного пакета.

Американська влада може посилити тиск на так званий тіньовий флот, який дає змогу Росії продавати нафту вище стелі в $60 за барель.

На очікуваннях нових обмежень проти російської нафти її останні великі покупці - Індія і Китай - почали переключатися на поставки з Близького Сходу та Африки.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".